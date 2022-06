Neli päeva kestev peoaeg sunnib politseid erilisele valvsusele

Esimesed jaanituled süüdatakse juba kolmapäeva, 22. juuni õhtul ning peoaeg läheb mugavalt nädalavahetuseks üle. «Meie jaoks venib see nädalavahetus neljapäevaseks,» ütles Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juht Silver Simuste.

22. ja 23. juunil Viljandimaal peetavatest pidudest ja jaanituledest on Simuste sõnul politsei teadlik ning hoiab neil silma peal. Ka korraldajatega on suheldud. Kõik ikka selleks, et üritused rõõmsas tujus ja soovimatute vahejuhtumiteta mööduksid.