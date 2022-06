Pesuvahend otsas ja jaks lõpukorral. Viljandi jõud sodijatest enam üle ei käi ja pöörduti politseisse

Viljandi Linnahoolduse juht Koidu Ilisson sõnas, et ta on Linnahoolduses töötanud kokku neli aastat ja sellist olukorda ta nende aastate jooksul varem ei mäleta, et oleks Viljandis valitsenud. "See on täiesti ekstreemne ja uskumatu, mis praegu toimub," sõnas Ilisson. "Sodimisi tuleb mõnikord muidugi ette, aga nii massilist ja suure ulatusega sodimist ei ole varem olnud."

Ilissoni sõnutsi on soditud kujundite põhjal alust arvata, et tegu on ühe noortekamba tööga ja see noortekamp jaksab sodida oluliselt rohkem kui Linnahoolduse töötajad koristada jõuavad. Sellise sodimise koristamine ei ole lihtne töö, näiteks ühe välikäimla puhtaks nühkimine võtab ühel töötajal neli-viis tundi. "See on esiteks väga kallis töö ja teiseks väga ajamahukas. See ei ole nii, et tõmbad niiske lapiga üle ja ongi korras," nentis Koidu Ilisson. "Grafiti tuleb maha nühkida ja seejärel objekt, näiteks käimla, ka sellest vahendist korrektselt puhastada, sest tegu on väga kange ainega. Praegu olemegi loobunud näiteks ärasoditud välikäimlate koristamisest ja puhastamisest, sest me lihtsalt ei jõua. Täna teeme korda, homme-ülehomme on need uuesti täis soditud ja täiesti jõuetu, käed rüpes tunne tekib selle kõige peale."