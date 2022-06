Päästeamet paneb südamele: jaanilõkke juures ei tohi unustada ohutust

"Ohutu lõkke põhimõte on lihtne. Lõke tuleb teha selleks ettevalmistatud pinnasele. Lõkkepaiga ümbrusest tuleb ära koristada igasugune süttiv materjal ning mõistlik on ümbritseda lõkkekoht suuremate kividega, et tuli ka kogemata selleks ettenähtud alalt ei väljuks. Lõkkepaika valides peab arvestama sellegagi, et läheduses ei oleks elektriliine, sest lõkkesuitsuga kõrgusesse tõusev kuum keeris võib nende läheduses põhjustada suurema õnnetuse," selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.