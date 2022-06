Viljandi linnapea Madis Timpson väisab üritusi tihtipeale koos poeg Robiniga ning leiab, et lapsed on normaalne elu osa ja sellena tulekski neid võtta.

Viljandi linnapea Madis Timpson sai hiljuti isaks. Väike Robin on mõni kuu vanem kui aasta ning praeguseks on vist kõik linnaelanikud harjunud, et paljudele üritustele saabub linnapea uhkelt lapsevankrit lükates. Mõnikord lippab laps ka raekojas ringi.