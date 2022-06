Direktor Egle Sild ütles, et neil lõpetas kümme õpilast ja neist kolm kiitusega. See väärib tema sõnul tunnustamist, sest mõnel aastal kiitusega lõpetajaid polegi. «Hea meel on ka selle üle, et meie kooli on õpilasi juurde tulnud. Näiteks kolm aastat tagasi oli meil kolm lõpetanut, nüüd siis kümme,» lisas ta.