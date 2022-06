Lasteaia direktori Lea Matsoni sõnul on lasteaia juhtkond selle lahendusega väga rahul. "Praegu käib enamik inimesi Terase tänavalt, mis on hästi problemaatiline," nentis ta, viidates murele, et praegu pargivad autod lasteaeda ümbritsevatel tänavatel tee ääres ning inimesed ei kõnni sageli mitte autode ja majade, vaid autode ja sõidutee vahel.