Koolides on lõputunnistuste jagamise aeg. Me teame, et Eesti koolide lõpetajad on tublid ja targad. PISA testid on näidanud, et rahvusvaheliselt võrreldavates ainetes ehk siis matemaatikas ja loodusteadustes on nad tipus. Järelikult on tipus ka meie õpetajad ja meie haridussüsteem tervikuna. See on rõõm.