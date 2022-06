Vastasseis sai alguse kolmapäeva lõuna ajal, mil linnavalitsuse töötajad alustasid mõnepäevaliseks plaanitud erioperatsiooni, võitlemaks Lusitaania teetigudega, kes on juba mitmendat aastat peremehetsenud vanalinna ja Viljandi järve vahele jääval territooriumil. Võõrliik on sihikindlalt hävitanud aiasaadusi, ilutaimi ja aiamööblit ning hoidnud hirmuvalitsuse all pisemat sorti koduloomi.