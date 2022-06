Mustla külje all Peegi-Kuressaare talu on selle poolest kuulus, et nad on olnud kevaditi kõige esimesena Viljandi turul väljas värske kartuliga. 1980. aastal Abhaasiast Eestisse kolinud perepeana vedas kartuliäri varem pereisa Endel Peek, kelle lahkumise järel on pereäri üle võtnud tema poeg Arnold Peek.