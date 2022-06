Ärihimuga aednik Krista Kukk oskab oma kaks kirge ühendada

Kuke iluaias Põhja-Sakala vallas Metskülas on sadu erinevaid püsikuid, mis sobivad taluaia stiili ja rehielamuga. Seal on hostad, astilbed, lursslilled, heleeniumid, siilkübarad, kobarpead, ängelheinad, vesikanepid, priimulad, kõrrelised ... Talu kõige suuremaks uhkuseks on aga suur päevaliiliate ja flokside kollektsioon.

Kukk ütleb, et kaks eelmist aastat olid keerulised: koroonapandeemia tõttu tuli ära jätta laadad ja otsida uusi müügivõimalusi. Häda sundis katsetama kauplemist e-poe kaudu, see osutus aga ootamatult menukaks, nii et tänavu ei ole olnud enam vajadust ega mahti laatadel käiagi. «Müüsime maikuuga ära terve oma mulluse e-poe käibe,» nendib Kukk. «August on meil samuti hea kuu, mõnel aastal maist veelgi parem, sest meie floksid on Eestis kuum kaup.»