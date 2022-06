Sel aastal võetakse Tallinna, Kohtla-Järve, Viljandi, Võru ja Pärnu reoveepuhastist iga kvartal proove, et otsida sealt narkootiliste ainete kasutamise jälgi. Uuringu tellija on justiitsministeerium, kes teatas reedel, et Viljandi ja Võru paistavad silma madala tarbimisega.