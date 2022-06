25 aastat teemaga tegelenud viljandlane Peep Tobreluts tituleerib end veeta käimlate eksperdiks. Ta nentis Sakalaga kõneldes, et keerulistel aegadel on seda parem, mida sõltumatumad on majapidamised, ning kuivkäimla annab selleks ühe trumbi.