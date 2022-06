Viljandi linn valiti 2021. aasta üheks suurimaks ligipääsetavuse arendajaks

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on linnal suur rõõm, et kolmandat aastat järjest on Viljandi erinevates kategooriates silma paistnud ja esile tõstetud. "2019. aastal valiti Viljandi üheks paremini valitsetud omavalitsuseks. 2020. aastal lisandus tunnustus kõige avatuma valitsemisega omavalitsuste kategoorias. Nüüd siis tunnustati Viljandit eduka ligipääsetavuse arendaja tiitliga," ütles linnapea. "Ma sooviksin tunnustada rahandusministeeriumi, kes on võtnud ette sellise suure töö ja asunud viimastel aastatel kohalikke omavalitsusi hindama, lähtudes kindlast metoodikast ja toetudes analüüsile. Sellest on omavalitsustele suur kasu ja niimoodi peakski tänapäeval asju tegema, mitte lähtuma emotsioonidest ning sellest, kelle hääl kõvemini meediaruumis kõlama jääb. Loomulikult oleme me uhked tunnustuse üle, aga kindlasti ei tohi me loorberitele puhkama jääda."