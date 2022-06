Viljandi haigla sõltuvushaigete keskus on elu tagasi andnud 300 sõltlasele

"Kogu Euroopas on aru saadud, et pääsetee ei ole sõltlase karistamine, vaid talle võimaluse andmine ning toetamine tavaellu tagasi pöördumisel," rääkis Kerdmann. Neljapäeval Jõhvis oleval sünnipäevakonverentsil annavad ülevaate tehtust nii töötajad ja partnerid kui ka endised kliendid, kellest mitmed on Viljandi haigla keskuses ametis. "Meil on suur rõõm, et konverentsi üks esinejatest on tervise arengu instituudi narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht Aljona Kurbatova, kellega me oleme kõik need aastad rõõme ja muresid jaganud."