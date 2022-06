«Nii naljakas, kui see ka ei ole, paljud asjad tuleb praegu teha kõhutunde pealt,» lausus aktsiaseltsi VMT Betoon juhatuse liige Loit Kivistik. «Iga päev saad aru, et oled rumal olnud, ja samas ülepäeva saad aru, et polnudki väga hullusti, läks pihtagi. Aga on keeruline, väga-väga keeruline, sest me ei tee ju valmistoodangu pakkumisi homsesse päeva, vaid kolm kuni kuus kuud ette ja seda, mis kuue kuu pärast toimub, ei tea keegi.»