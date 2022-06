VÕÕRLIIK VILJANDIS ⟩ Teotahtelised linnavalitsuse ametnikud veetsid lõuna nälkjatele jahti pidades

Keskkonnaspetsialist Villem Kutti ning avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kulli juhtimise all läksid nii mõnedki ametnikud ning ajakirjanikud kolmapäeval täpselt kell 12 jalutama ühe Viljandi kõige teorohkema piirkonna poole, mis õnneks pole raest eriti kaugel. Kohalikele tuntud Kassisaba kandis on vihmastel ja pilvistel päevadel teinekord raske leida kohta, kuhu astuda, sest kõik kohad on täis tigusid. Teiste seas aga ka ohtliku võõrliigi, Lusitaania teeteo esindajad.