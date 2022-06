Põhja-Sakala ⟩ Vastse kultuurikeskuse direktorina asub sügisel tööle Sirje Fedjuk. "Hing jääb Võhmasse"

Sirje Fedjuk sõnas, et läheb uuele ametikohale teadmisega, et keskuse juhtimine ei saa olema sugugi kerge ülesanne ning enne vallavalitsusele jah-sõna ütlemist tuli tükk aega asja üle mõelda: vaagida poolt- ja vastuargumente. Fedjuki sõnutsi valmistas ametikoha vastuvõtmisel kõhklusi peamiselt asjaolu, et ka tema oli üks neist, kellele loodava kultuurikeskuse ja valla kultuuriasutuste ühe juhtimise alla viimise mõte ja protsess tekitas omajagu küsimusi.

"Muidugi, eks alati ole kergem öelda ei, kui et hakata uusi väljundeid otsima," märkis Fedjuk, kelle kinnitusel jõudis ta lõpuks järeldusele, et sellist süsteemi on võimalik edukalt tööle saada küll. "Ma saan tegelikult aru, miks sellist struktuurimuudatust tehakse, aga eitusfaas oli meil, kultuuritöötajatel, ikka väga pikk, sest harjumuspärasest lahtilaskmine võtab omajagu aega."

Fedjuk lisas, et üks suur põhjus, miks kaalukauss langes direktorikoha vastu võtmise kasuks, oligi asjaolu, et teiste valla kultuuritöötajate elu teeb see ehk kergemaks ning aitab hirme leevendada. Kui kultuurikeskuse direktori koha võtab vastu valla kultuuritöötaja, kes teab ning tunneb olusid ja teisi töötajaid, siis on tema arvates tulevane üleminekufaas ehk veidi kergem üle elada. "Meie omavaheline läbisaamine teiste kultuuritöötajatega on olnud väga hea ja ehk teeb see asja natuke lihtsamaks, kui direktoriks saab inimene, kes oskab erinevate isiksustega arvestada ning seisab selle eest, et kellelegi liiga ei tehtaks."