Üleriigilises ehitisregistri keskkonnas on nii suured tõrked, et nii mõnigi omavalitsus, teiste hulgas Viljandimaa Põhja-Sakala ja Mulgi vald, on üles pannud teate, et ehituslubade väljastamine on häiritud, sest riigi kasutada antud tööriist on kasutu.