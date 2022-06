Elu Eestis on aastakümnetega tõesti tunduvalt paremaks ja ilmselt ka turvalisemaks läinud. Toda viimast on raske täie kindlusega väita, sest paljud vargused ja sissemurdmised, millega ei kaasne märkimisväärne kahju, jäävad Sakala pilgu eest varjule ning ilmselt ei anta kõigest ka politseile teada. No viidi mutrivõti, hekikäärid ja kakskümmend aastat vana muruniiduk ära – mis seal’s ikka. Kui aga võrrelda praegust elu kolmekümne aasta tagusega, siis üldjoontes on see turvalisem.