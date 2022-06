Andres Uibo: Eesti riigi austajad peaksid tulema Tõnis Mäe päikesetõusukontserdile

Andres Uibo, kas see osa rahvast, kes on pettunud Tõnis Mäe ülesastumistes koroonapiirangutevastastel miitingutel, jääb 23. juunil tema päikesetõusukontserdile Hüpassaare rabasaarele nüüd tulemata?

Kas te Tallinna halduskohtu otsust olete lugenud kogu selle koroonaasja kohta? Sealt saab üsna palju välja lugeda, kahjuks räägitakse sellest üleriigilises meedias väga vähe. Mozartil ja Bachil oli ka palju vaenlasi. Kui Bachi kirjavahetust lugeda, siis on näha, kui palju teda vaenati ja kõrvale lükati. Sellest tunnebki ära suure mehe, et tal on vaenlased – kehval mehel neid ei ole. Ükski prohvet pole kuulus omal maal. Kus on kõrge tase, seal on ka vaenajaid. Kristus löödi risti just seetõttu, ehkki tal ei leitud ühtki viga olevat.