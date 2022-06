Viljandis Vabaduse platsi ääres kulgeval Tasuja puiesteel on küll parkimine keelatud, kuid trahvihoiatustest hoolimata leiab seal tihti nii parkijaid kui peatujaid. Foto on tehtud teisipäeval kella 13 ajal.

Kolme nädalaga on Viljandi linnaametnikud teinud 20-eurose hoiatustrahvi 72 autojuhile. Linnapea hinnangul on sellest piisanud ja olukord kesklinna parkimiskorralduses on paranenud.