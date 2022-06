Repliik ⟩ Murumängud Vova juures

Täna ei ole Vladimir Vladimirovitš Putin oma palee õuel üksinda: külla on tulnud välisminister Sergei Viktorovitš Lavrov ja kaitseminister Sergei Kužugetovitš Šoigu. Ent poliitjura ajamise asemel kavatsetakse hoopis üks spektaakel maha pidada. Kohale on toodud põhjasõjaaegsed kahurid ja ülikonda kandma harjunud ministrid on selga saanud ajastutruu mundri. Nii naerab Lavrov Šoigu punaste põlvikute ja Šoigu Lavrovi veidra kaabu üle. «No öelge, Vladimir Vladimirovitš, milleks seda kõike vaja on,» sõnab Lavrov nõutult.