Viljandis saab augusti lõpuni tasuta ekskursioone

Linnapea Madis Timpson väljendas heameelt, et kutsele sel aastal kogukonnagiidina jätkata vastasid nõusolekuga peaaegu kõik koolitusprogrammi läbinud. "See näitab, et oleme linna tutvustama leidnud inimesed, kes armastavad oma kodulinna ning jagavad hea meelega lugusid ja informatsiooni ka nendega, kes Viljandisse külla tulevad. Nad tõestasid juba eelmisel aastal, et on külalislahked ja suudavad inimestes äratada huvi jääma siia kauemaks," rääkis ta. "Kutsun kõiki inimesi, kes suvel Viljandit külastavad, tuurist osa võtma, et linnaga tutvuda. Samuti julgustan kõiki viljandlasi seda võimalust kasutama, et näha linna hoopis teistmoodi valguses."