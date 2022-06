EUROOPA HÕBELIIGA ⟩ Kristiine Miilen Eesti kaotuseseeriast: andke meile nüüd magustoitu ka

Viljandist sirgunud koondislastest kogenuim, Kristiine Miilen tunnistas esmaspäeval Rootsi lennujaamas kojulendu oodates, et natuke nukker on olla. "Vaatasime ju videoid, lihvisime neid elemente, mida tuli selleks mänguks lihvida ... Läksime mängule nii enesekindlalt. Esimest geimi alustasime hästi, arvestades, et esimesed geimid on meil üldjuhul kõige hullemad. Aga nii kui mingi lootus hakkas tekkima, need kustutati," rääkis ta.