Valentine Alvre: minul on häbi Eesti naispeaministri Kaja Kallase pärast

PEAMINISTER Kaja Kallas esindas justkui kõiki naisi, tegelikult aga pigem ikka omaenda seisukohta, öeldes, et naised pole nõus olema sünnitusmasinad, kes-mis muudkui vups! ja vups! lapsi toodavad. Tema sõnul tahetakse noored tüdrukud justkui haridusest ilma jätta ja tubadesse lukustada, et nad mühinal lapsi sünnitaksid. Naistele olevat vaja anda rohkesti eneseteostusvõimalusi (mis on muidugi tõsi), selle asemel et kohustada neid lapsi sünnitama.