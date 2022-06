"Meil on aktiivsem puhkepäev: tuled ja sõidad oma hommikused pannkoogid maha," ütles äsja kontrollpunktis templi kätte saanud Sirli Põder, nägu naerul. "Pärast matka on väga mõnus tunne. Pealegi on ratta seljas samuti mõnus: siin saab ka päikest võtta. Need matkad on tore motivatsioon end liigutada ja mugavustsoonist välja tulla."