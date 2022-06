EUROOPA HÕBELIIGA ⟩ Naiste võrkpallikoondise debütandid: meid on väga hästi vastu võetud

Euroopa Hõbeliiga on jõudnud mängudega poole peale ning Eesti naiste võrkpallikoondise arvel on üks võit ja kolm kaotust, kaotustest kaks väga napid. Viljandlastel on põhjust meie naiskonnale kohe kahte pöialt hoida, sest selles teeb kaasa suisa neli siit pärit mängijat ning kahele neist on see koondises debüüt.