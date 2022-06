Mulgi vallas hukkus tiiki sõitnud mopeedijuht

Ressar lisas, et õnnetuse üksikasjad on veel täpsustamisel ja juhi võimaliku joobe selgitab ekspertiis. Ta rõhutas aga, et igal sõidukijuhil tuleb enne sõitma asumist kriitiliselt hinnata oma tervislikku seisundit ning loobuda sõiduki juhtimisest, kui see on ohuks nii talle kui teistele. "Tuletame meelde, et alkoholijoobes ei tohi sõidukit juhtida, ja paneme kõigile südamele, et kui näete joobes inimest, kes tahab rooli istuda, tuleb teda võimalusel takistada või kutsuda abi numbril 112. Sellega võib päästa inimese elu."