Karksi-Nuia külje all Metsakülas elav Ojamets saatis märtsis Mulgi vallavalitsusele kirja, milles nõuab vallalt sõidukulude katteks ligi 8000 euro suurust hüvitist. Kahjunõudes seisab, et vald on omal ajal mitmed olulised toimingud tegemata jätnud, mistõttu sai naabruses elav Elle Toom õiguse oma eramaal Mati tee likvideerida. Mati tee oli seejuures nii Ojametsale kui ka teistele Metsaküla elanikele kõige otsem tee Karksi-Nuia.