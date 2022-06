Viljandi valla koolilõpetajad saavad preemiat

Viljandi valla kodulehekülje andmetel on tunnustus mõeldud õpilastele või üliõpilastele, kelle tulemused kooli lõpetamisel on suurepärased ning kes elavad Viljandi vallas või on lõpetanud vallas põhikooli või gümnaasiumi. Kõrgkooli cum laude lõpetanutele on ette nähtud 500 euro suurune preemia, gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanud saab preemiaks vastavalt 300 ja 200 eurot. Põhikooli või kutseõppeasutuse kiitusega lõpetanu saab preemiaks 200 eurot ning huvialakooli põhiõppe kiitusega lõpetanu 100 eurot. Lisaks saavad preemiat taotleda rahvusvahelisel olümpiaadil või ainekonkursil osalenud, kuid see preemia määratakse eraldi vallavalitsuse korraldusega.