Rain Tölpus – Eriolümpia jalgpalliturniiri vundamendi rajaja

Neljapäeval alanud ja pühapäevani kestev turniir toetub vundamendile, mida Tuleviku klubi hakkas laduma kümme aastat tagasi, kui siin korraldati esimene erivajadustega inimeste jalgpallivõistlus. «Oleme Tulevikuga aastaid erivajadustega inimeste jalkaturniiri korraldanud ja nii on see arenenud: nüüd olen Eriolümpia Eesti ühenduse juhatuse liige ja jalgpallikoordinaator. Andsin kunagi sellele valdkonnale käe ja nüüd on kõik omavahel väga põimunud,» räägib Tölpus, kelle kanda on klubi tegevjuhi roll.