Hommikul ja õhtul, kui niiskust on rohkem, roomavad noored ja saledad lusitaanlased mu hoovi kiviparketile. Avastasin selle alles tänavu.

Kui nägin Lusitaania tee­tigusid esimest korda – see juhtus neli aastat tagasi Kassisaba tänaval –, vaatasin hoolega, et neile kogemata peale ei astuks. Möödunud suvel ei püüdnud ma sellisest käigu pealt lömastamisest enam hoiduda. Kui mõni neist elukatest jäi talla alla, siis see oli tema saatus.