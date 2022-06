Eestlased, kes mõneski mõttes on pika vinnaga, on ilmselt adunud, et keskkond ja loodus pole võõras mure, vaid kõigi ühine asi. «Teeme ära!» koristustalgutel ja teistel samalaadsetel üritustel osalejaid on tunduvalt enam kui inimesi, kes oma rämpsu kuskile metsa varju poetavad. Järjest enam on ka neid, kes prügi märgates selle üles nopivad. Tihtipeale tehakse seda koos lastega. Seega võib nõustuda Mulgi valla maa- ja keskkonnanõunikuga, kes pakkus, et 10 või 15 aasta pärast on olukord veel palju parem. Eeskuju on ju nakkav ning puhtuse austamine tundub praegustele väikestele, tulevastele suurtele, ilmselt enesestmõistetav.