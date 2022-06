Kerli Tennosaar: mis valmistab meie õpetajatele enim muret?

Ilm pakkus nii päikest kui vihma, isegi äikest. Just nagu õpetaja argielugi. Kui õpetajatelt küsida, mis neil hingel on, jätkub juttu kauemaks. Hariduselu eksperdid Sandra Haugas (Praxis) ja Uku Varblane (arenguseire keskus) tõid Vikerraadio 20. mai saates «Valge elevant» välja, et meie hariduses on suurimad probleemid õpetajate järelkasvu nappus, õpetajate väike palk ning hariduse ebapiisav rahastamine.