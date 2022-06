Linn tänas ukrainlaste abistajaid

Kuigi sõda Ukrainas pole läbi, on abilinnapea ja kriisijuhi Kristjan Mändmaa sõnul põgenike vool Viljandisse kahanenud ning protsesside tempo aeglustunud. "Nüüd on võimalik hinge tõmmata, korraks tagasi vaadata ja tänada neid, kes viimase kolme hullumeelse kuu jooksul põgenike abistamisse on enim panustanud. Ilma ajaarvestust pidamata on need lahked inimesed aidanud ukrainlasi oma muu töö kõrvalt, puhkepäevadelgi ning seda on tehtud rõõmuga ja kogu südamest," ütles ta.