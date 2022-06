Päästjad tuletavad meelde, et suitsuandur on Eestis kohustuslik ja see on kõige odavam elukindlustus. Töökorras andur annab ohust juba varakult märku. Suitsuandureid tuleb testida kord kuus, vajutades testnuppu. Lisaks tuleb puhastada anduri avasid. Kui nupuvajutusele helisignaali ei järgne või see ei ole piisavalt tugev ja selge, tuleb kontrollida, kas piisab patarei vahetamisest või on anduri eluiga lõppenud ja peab soetama uue.