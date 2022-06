Lõhkiste pükste omanikke kutsutakse võistunõelumisele

Pükste parandamise konkurss kestab juunist septembrini ja selle eestvedajad on Heimtali muuseumi sõprade selts koostöös Eesti Rahva Muuseumi, Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu ning Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili erialaga.

​Heimtali muuseumi hing, rajaja ja eestvedaja akadeemik Anu Raud ütles, et mood on selleks, et kord tulla, ennast ilmutada ja siis kaduda igaveseks kui ühepäevaliblikas tiigivee kohalt. "Mood on selleks, et moest minna. Ja kui mõni mood ei saa kuidagi moest mindud ja jääb liiga kauaks ilma peale vinduma, on midagi korrast ära." Nüüdsama on see juhtunud lõhkiste teksapükstega. Teismelised, kelle ajal see mood end ilmutas, on juba hallipäised härrasmehed, aga mood kestab ikka edasi. "Tahaks uuendust, lahendust, innovatsiooni – nii nagu moodsal ajal räägitakse," ütles Raud ja lisas, et kõik katkised püksid peaks ära parandama. "Kutsume lõhkiste pükste kandjaid või nende näpuosavaid lähisugulasi võistunõelumisele, üldrahvalikele püksiparandustalgutele."

Selleks on Raua sõnul just praegu paras aeg, sest talv pole enam kaugel ja energiakriis on ukse ees. "Iga soojanatuke on kulla alusel. Ei sobi ju sellisel ajal sooja püksituult ning muidu ihusooja õhku kintsude ja säärte ümbert nelja tuule poole minna lasta.” Ta ütles, et need ihukillukesed, kes on seni elanud lõhki käristatud püksimulgu kohal, on ära teeninud ju ennast soojendama ja varjama midagi eriti pehmet, sooja ja ilusat. "Nii, et jõudu tööle," lisas Raud.

Parimaid töid premeeritakse ning plaan on ehitada teksadest monument ja auhinnatud tööd saavad olema selle kunstiteose komponendid.