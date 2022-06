Kaks kõvast puust eessõudjat ja üks kahepaat. Maailmameister Stephan Krüger: ma ootan sellest unikaalsest võimalusest osasaamist väga

Sakslasest maailmameister Stephan Krüger (vasakul) ja Eesti olümpiapronks Kaspar Taimsoo asuvad järgmisel nädalavahetusel Poolas maailmakarikaetapil kahepaadil võistlustulle. Krügeril jääb see ühtlasi sportlaskarjääri viimaseks võistluseks.

"Ma ootan sellest unikaalsest võimalusest osasaamist väga," ütles Viljandis koos Eesti sõudmise olümpiapronksi Kaspar Taimsooga Poola maailmakarikaetapiks valmistuv maailmameister Stephan Krüger. See võistlus on tema jaoks märgiline kahel moel: esiteks on talle teadaolevalt varem vaid ühel korral suurvõistlusel osalenud rahvusvaheline paatkond ja teiseks tõmbab ta selle võistlusega oma sportlaskarjäärile joone alla.