See on teine ametlik Euroopa eriolümpia võistlus, mida Eestis korraldatakse. Turniiril osaleb kümme võistkonda. Esindatud on Läti, Leedu, Aserbaidžaan, Taani, Belgia, Horvaatia, Ungari, Tartu Tähed, lisakoha saanud Tartu Noored ja Valga.