Kui seni oli ettevõtlusminister väliskaubanduse poolel justkui Eesti müügimees, aidates firmadel jõuda välisturgudele, siis nüüdses tarnekriisis tuleb tal olla ka ostujuht ja aidata leida toorainet. Siiski pole turundustöö kadunud, sest nagu minister Andres Sutt ütles, investoritel on turvalisuse koha pealt küsimusi ja neile tuleb kinnitada, et NATO algab Narvast ning tänu Soome ja Rootsi NATO-ga liitumise mõttele on siinne piirkond turvalisem kui kunagi varem.

Inflatsioon trügib kõrgustesse ja ettevõtjad on uute tarneahelate otsingul. Hinnad on aina kerkinud. Viljandis käinud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et sellist hinnataset nagu viimase kümne aasta jooksul me globaalse kriisita enam ei näe.