Sotsiaalameti uute ruumide otsimine lõppes garaažis

Sel nädalal langetatud otsuse kohaselt ehitatakse vana veetorni taga ja Laidoneri plats 5 maja hoovis pisikese hoone garaaž ümber sotsiaalameti tööruumiks. Lisaks kohendatakse kogu ülejäänud maja, et see ühtaegu mahutaks sinna koondatud ametnikke ja laseks neil oma töö eripärast lähtuvalt teha toiminguid nii, et need jääksid võimalikult privaatseks.