SÕUDMINE ⟩ Kaspar Taimsoo: plaan on sõita Poolas maailmakarikaetapil nii, nagu väga tihti pole tehtud

Meie olümpiapronks Kaspar Taimsoo kavatseb teha midagi, mida just väga tihti ei näe: järgmisel nädalavahetusel sõidavad nad sakslasest Stephan Krügeriga Poola maailmakarikaetapile, et seal rahvusvahelise paatkonnana, olgugi et Eestit esindades, kahepaadil mõõtu võtta.

Foto: Elmo Riig