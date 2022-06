Kultuuriakadeemia segakoor peab koos kooliga sünnipäeva

Koori liikmeteks on läbi aegade olnud tudengid, vilistlased ja õppejõud paljudelt erialadelt metallikunstnikest kultuurikorraldajateni. Alati on koori ridadesse kuulunud ka heast seltskonnast ja kõrgest laulukultuurist lugupidavad sõbrad Viljandi linnast ja maakonnast. Koori dirigendid on peale Aita Tammpere olnud Jana Perens, Tiit Raud, Peeter Perens ja Aarne Saulveer. Praegune dirigent on kooli vilistlane, Viljandi gümnaasiumi muusikaõpetaja ja koorijuht Pille Kährik. Tema on selle kooriga seotud olnud kõik need 30 aastat: algul lauljana ja viimased 20 aastat dirigendina.