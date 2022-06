Praegu käib kõikjal silotegu, sest just nüüd valminud loomasööt on talvel kõige parema kvaliteediga.

Põllumehed on mitmel pool maakonnas seljad kokku pannud, et siloteoga võimalikult kiiresti valmis saada. Võidujooks käib ajaga, sest kasvav rohi tuleb kätte saada just õigel hetkel, et talvine loomasööt oleks parima kvaliteediga.