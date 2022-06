Skulptuurid sündisid lemmikute kirjeldustest

Näitusel on väljas Edith Karlsoni skulptuurid, mis põhinevad muuseumi koguhoidjate kirjeldustel nende lemmikobjektidest muuseumi kogudes. Skulptor lõi teosed teadmata, milliseid museaale kirjeldatakse, andes kuuldud lugudele väljundi enda tõlgenduste alusel.

Näitus kuulub sarja "Kunstnikud kogudes", mis viib kokku kaasaegse kultuuri väljal tegutsevad loovisikud ja väikemuuseumid üle Eesti, et luua uusi võimalusi pärandi tõlgendamiseks ja selle vahendamiseks publikule. Sari sai alguse 2018. aastal EV100 kunstiprogrammi suurüritusest.

Edith Karlson on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri eriala. Teda on autasustatud kunstiakadeemia noore kunstniku preemia, Köler Prize’i publikupreemia ning Eesti kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiaga. Karlson on kunstnikupalga saaja aastatel 2018–2020 ja 2022–2024. Mullu autasustati teda Eesti kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali peapreemiaga.