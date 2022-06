Lõpuks taipasin: see tuttav on inimene, kes ei aja lõputult oma joru, vaid kuulab ka vastaspoole argumente. Palub vahel isegi vabandust, mõtiskleb enda tehtud vigade üle, et neist aru saada, ning lõpuks jõuame vestlustes hoopis mingite kolmandate tulemuste ja järeldusteni. Sünergia! Selline asi avaldab muljet, sest see on üsna haruldane ning annab tunde, et jah, selle inimese sõnu maksab tähele panna.