Eksminister Jaak Aab: peaministrit ei umbusaldata enne uue võimuliidu loomist

Eelmisel nädalal ministriametist vabastatud ja riigikogus maandunud Keskerakonna Viljandimaa piirkonna juht Jaak Aab tunnistas, et pole veel mõelnud, kas alustab 16. juunil tööd Viljandi volikogu liikmena, sest riigivõimu jagamine on võtnud esialgu kogu tähelepanu. Peaministri umbusaldamist ei luba Aab enne, kui uus võimuliit on selge.