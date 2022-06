Investorid jagavad esimesel Mulgi rahatarkuse peol oma võite ja kaotusi

«Praegu veel finantsvabadust ei ole, aga kui arvestada, et olen teinud seda veidi enam kui kümme aastat, on see muidugi okei, eriti kui mõelda, et kanepi aktsiate aasta läks täiesti lörri,» sõnas Artur Grossthal. Talle meeldib, et kõneldakse päris inimeste lugusid ja see kõik on tõesti võimalik. «Kui vanasti rügati üks põlvkond teise järel, et saavutada midagi, siis praegu osavamad vennad teevad end kümne aastaga finantsvabaks,» lausus ta.