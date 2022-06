Riigikogust lahkunud Peeter Rahnel: Mulgi vallavanemat minust küll ei saa

Peeter Rahnel, kui üllatav see teile ikka oli, et peaminister Kaja Kallas otsustas kõik Keskerakonna ministrid valitsusest tagasi kutsuda?

See oli tema poolt väga mage käik. Ma mõtlen kogu selle asja vormistamist. See, et ta tahtis Keskerakonnast nii või teisiti distantseeruda, oli teada ja näha kõigile, kes natukenegi poliitikast huvituvad. Aga see, kui magedalt ta seda tegi, et ministrid said seda ajakirjanduse kaudu teada ja mõned ministrid pidid oma välisvisiidid pooleli jätma, oli küll eriline.