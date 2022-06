Ostsin poest tuttava mahlapaki ning hakkasin kodus korki maha keerama. Sellega oli tavalisest enam pusimist, kork jäi tilbendama ja segas mahla klaasi valamist. Tõmbasin korgi küljest ja eeldasin, et see on praak, sest selle tagasipanemine ei tahtnud üldse õnnestuda.